Jalgpall 566 MATŠI, 1000 STAADIONIT JA 1100 SALLI | Cooki saartest Põhja-Läti kolgasteni: Eesti mees, kes kogub staadione Kaspar Koort , täna, 19:01

GALERII

STAADION NAGU KUNSTITEOS: Vahel võivad staadionid asuda eriti maalilises kohas. Antti Kask kuus aastat tagasi Islandi saarel Heimaeyl, praegu esiliigas mängiva IBV Vestmannaeyjari kodustaadionil. Foto: Antti Kase erakogu

„Suvel mõtlesin, et mis siis ikka, teen tiiru Põhja-Lätis ja vaatan, kas seal on mõni mäng. Aga see oli ikkagi hädatapp,“ tunnistab Tartu ettevõtja, maailmarändur ja jalgpallifänn Antti Kask (63), et koroonaviirus on tema tavapärase elurütmi korralikult segi paisanud. „Muidu oli nii, et kuus vähemalt korra tõmbasid reedel Eestist minema, laupäeval ja pühapäeval vaatasid mänge ja esmaspäeval tulid tagasi.“