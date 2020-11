Emotsionaalne Tarmo Kink: Voolaid tahetakse avalikult oksa tõmmata, aga süü algab jalgpalliliidust 

„Mulle üldse ei meeldi, et me ainult seda treenerit kritiseerime. Süü alus on jalgpalliliit, mitte treener. Meil on ka enne Voolaidi treenereid olnud. Marek Lemsalu ja Indrek Zelinski, kaks kuradi tarka „jalgpallispetsialisti“... Üks - ma ei tea, millest ta üldse räägib, kus ta treener on olnud? (Pärnu) Vaprus ja naised (Eesti koondis – K.P.). Kas tal on nii hästi läinud, et ta võib nii kõva häälega kritiseerida julgelt? Rääkimata sellest, mis ta rääkis - sellest ei saanud keegi mitte midagi aru. Lemsalu, kes minu meelest töötab jalkaliidus (Lemsalu kuulub EJLi juhatusse- K.P.)... Niimoodi avalikult peale lennata ei ole ilus, sest me ei tea, mis seal sees toimub. Karel võttis selle meeskonna üle ja see meeskond oli juba väga suures augus. Ta teadis, millega ta riskib. Siis me saime natuke mingi elu sisse. Nüüd, kui see kõik on natuke kustunud, siis me kõik lendame peale,“ paugutas Kink.