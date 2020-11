Martin Laas pikendas senise tööandjaga lepingut 

„Ma ise jäin selle hooajaga pigem rahule, võttes arvesse nigelat kalendrit. Sain võimalusi ennast näidata ja suutsin need õnneks Slovakkia velotuuril ka realiseerida. Mul on väga hea meel, et tiim usub minu võimetesse ja näeb, et olen neile vajalik abimees ka tulevikus. Klubipoolne usaldus annab mulle motivatsiooni edasi areneda ja panustada tiimi headesse tulemustesse ka järgmisel hooajal,“ kommenteeris Laas.