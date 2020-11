ÜLLATUS! Endine Flora mees Zakaria Beglarišvili liitus Levadiaga 

„Mul on väga hea meel Eestisse tagasi tulla ja FCI Levadias oma karjääri jätkata! Mulle väga meeldib Eestis ja Premium Liigas mängida! Liitun meeskonna treeningutega homme. FCI Levadial on alati kõrged eesmärgid – mulle see meeldib ja ma olen väga õnnelik, et klubi näeb mind oma eesmärkide saavutamisel. Tahan omalt poolt meeskonda aidata. Loodan väga, et FCI Levadia lõpetab aasta edukalt ning järgmisel hooajal võidame tiitleid,“ ütles FCI Levadia värskeim täiendus Beglarišvili klubi kodulehe vahendusel.