Otepää kahevõistluse MK-etapp jääb ära 

FIS kirjutas oma kodulehel, et Otepääl jääb ära nii meeste kui naiste MK-etapp, mis pidi kavas olema 1.-3. jaanuarini. Rahvusvaheline suusaliit tegi otsuse koos Eesti alaliiduga. MK-etapi ärajäämise põhjuseid on kaks.

„See tuleneb asjaolust, et Eestis on koroonaviiruse numbrid tõusuteel, ning rahalistest põhjustest, mis suve jooksul järjest suuremaks muutusid ja on jõudnud ka talvisesse perioodi. Peamiselt puudutab see valdkondi nagu teleproduktsioon, ürituse sponsorid ja koroonaviiruse leviku vastaste meetmete finantsiline suurenemine,“ seisis FISi kodulehel.