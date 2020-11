„KOLMAS POOLAEG“ | Jürgen Henn koondise peatreeneri kohast: minuga pole räägitud 

Jürgen Henn on viinud Flora viimasel kahel aastal Eesti meistriks ja klubi on näidanud sümpaatseid esitusi euromängudes. Kuigi paljud fännid näeksid 33aastast juhendajat järgmise Eesti koondise peatreenerina, siis mehe enda sõnul pole temaga sellest räägitud ja Henn pole kindel, kas ta oleks selleks valmis.

„See tahaks kindlasti kaalumist. Ma ei saa öelda, et olen 100% valmis, sest koondise jalgpall on teistmoodi. Tõenäoliselt oleks vaja kogemust noortekoondistes või kasvõi koondise abitreenerina, et see hüpe oleks sujuvam. Ma ei saa öelda, et praegu tunnen, et olen valmis,“ tõdes ta.