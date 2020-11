Raskest põlvevigastusest taastunud Matthias Tass loodab teha NCAAs läbimurde hooaja 

„Taastumine on läinud väga sujuvalt,“ rääkis Tass portaalile korvpall24.ee. „Kogu see koroona ning lockdown (lukkupanek – toim.) on mind selle protsessiga aidanud, kuna aeg on möödunud väga kiiresti. Loa kontaktiga treenida sain kuu aega tagasi ja olen sellest ajast korralikult meeskonnatrenne kaasa teinud. Eks alguses tuli asja rahulikult võtta, kuna poleks olnud tark kohe täie koormusega platsile tormata. Aga võrreldes inimestega, kes on eelnevalt ristatisidemete rebendist taastunud, siis ma naasin kiiremini palliplatsile kui nemad.“