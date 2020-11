Tuuli Tomingas: olen praegu parem kui kunagi varem 

Eelmisel nädalal Rootsis hooaja esimesel võistlusel häid tulemusi näidanud laskesuusataja on oma võrdlemisi lühikese karjääri jooksul ületanud mitmed raskused ja ebaõnnestunud hooajad. „Üritasin olla tubli koolis, trennis ja eraelus ning anda lähedastega koos olles maksimumi, aga sellel oli oma hind – unetunde jäi väheks ja mingi hetk ei jõudnud keha tempole järgi,“ ütles Tomingas.

Lisaks kaotas Tomingas töö ja elatus pikka aega juhutööde tegemisest. „Olen aastaid sponsoreid otsinud, aga keegi ei hakanud konksu otsa. Põhiroll on tutvustel, aga neid mul tol hetkel polnud. Õnneks andis alaliit märku, et mind hätta ei jäeta ja leiti mõned sponsorid – loodan, et keerulisemad ajad on möödas,“ ütles Tomingas.

Siiani pole tal kindlustunnet, et kolmandat korda organismi üle ei koorma, aga Tomingas proovib olla targem ja hoida ennast ning praegust seisu: „Andke mulle võimalus treenida, ma tahan näha, kaugele jõuan.“ Juuniorina mitmeid praeguseid laskesuusatamise tipptegijaid edestanud eestlane arvab, et tegemist on süsteemi küsimusega – võib-olla mujal ei panustada nii palju noortesse ning vanemad eas treenides avalduvad talendid hiljem.

Spordiala spetsiifikast rääkides selgitas Tomingas, et suvisel hooajal laotakse ettevalmistuse alguses kerge maht, aeg edasi minnakse intensiivsemaks ja hooaja lähenedes muutub treening spetsiifilisemaks ja veel tugevamaks. Keskmisest pikemat kasvu naisena on tema jaoks kõige keerulisem lahtises kunstlumes oma keha koordinatsioonis hoida, teisalt on tema trumbiks julged laskumised. „Lähen selle teadmisega alati laskumisi võtma ja saan hakkama, mul on hea tasakaal. Vahel on küll hetki, kus löön põnnama või võistlusolukorras on jalad kanged ja ei tee koostööd. Rajal on minu nõrgaks kohaks järsud tõusunukid, kus ma hakkan sellist tobedat küljega jõnksu sõitma, mis ei aita kuidagi kaasa. Praegu on pisut paremaks läinud, sest proovin trenni seda teadlikult välja juurida,“ rääkis eestlanna.

Tomingase jaoks on laskmine hetkel väga muutlik: suve lõpus oli ta väga heas hoos, kuid Ramsau mäestikulaagris kukkus kõik kolinal kokku. „Kahe laagri nädala jooksul lasin rohkem trahve kui terve suve jooksul. Olen siiani sellega hädas. Murelikuks teeb see, et ma ei saa aru, mida lastes valesti teen,“ ütles Tomingas. Nädalas ligikaudu 500 lasku tegeva sportlase hinnangul on ta pea ilmselt laskmisest väsinud, kuid loodetavasti hakkab olukorrast välja tulema.