AMETLIK: Ogier sõidab ka järgmisel hooajal Toyotas 

„2020. aasta ei olnud nii pikk nagu oleksin arvanud, meil oli tõeliselt lühike hooaeg väga väheste rallidega,“ vahendas Ogier' sõnu ralliportaal Dirtfish. „Aga minu jaoks oli see piisav aeg, et näeksin, kuidas naudin selle meeskonna autot. Olen väga õnnelik, et saan teatada ning kinnitada, et sõidan Toyota meeskonnas veel ühe aasta WRC-sarjas.“