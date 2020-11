Eesti neljanda liiga klubi avaldab jalgpalliliidule ja Aivar Pohlakule umbusaldust 

"Kas mitte ei ole oma sisult EJL justnimelt teenindav organ, kus kõik eraldiseisvad klubid on justkui tema kliendid? Oh ei. Maik, mis EJL-iga asju ajades suhu jääb, on kõike muud kui meeldiv. Nendel on alati õigus, tee või ütle sina, va könn, mis tahad!"

"EJL on nagu KGB – kas nende tee või siis … piltlikult öeldes otse Siberisse. Aga nagu ikka, iga kala mädaneb alati peast."

"Mismoodi on ala ainuvalitseja Pohlak aastakümnete jooksul tänaseks alla lasknud kogu Eesti koondise, sellest ma siinkohal rääkima pikemalt ei hakkaks. Teema on lihtsalt liiga kurb. Iga mõtlev inimene peaks käesolevaks päevaks aru saama, et üha uusi ja uusi treenereid palgates, ülistades sealjuures alati, kui õige just see inimene selle töö jaoks on, ja seejärel hiljem WC-potist julmalt veega alla lastes, olukord ei parane! Millal ükskord primitiivsed, alati kellegi pead teiba otsas nõudvad fännid sellest aru saavad? Asi vajab kapitaalset remonti! Kapitaalset remonti ei saa teostada, tapeteerides mädanevad seinad üle või värvides uuesti ja uuesti hallitavat lage. Vaja on ehitada uued seinad ja lagi. Kogu maja on vaja ehitada uuesti, alates vundamendist!"

Kelder julgustas ka teiste klubide juhte jalgpalliliidu korraldatavaid võistlusi boikoteerima.

"Kutsun siinkohal üles kõikide Eesti jalgpalliklubide juhte – ka Premium Liiga ja profitasemel – kokku tulema ja mõtlema üheskoos. Kui kõik (või kasvõi näiteks pooled) klubid keelduksid osalemast seni EJL poolt korraldatavatel võistlustel kuni selle organisatsiooni president ei ole vahetunud, mis siis saaks?"

"Kas EJL jääks legitiimseks? Või peaks miski muutuma? Mõelgem üheskoos. Millest EJL koosneb? Kas mitte seda organisatsiooni legitiimsena tunnistavate klubide toetusest? Mis siis, kui see toetus ühiselt äkki ära võtta? Mis kummaline moodustis oleks üldse EJL ilma klubideta?"



"Kas EJL üldse on Eestis klubide huvide eest väljas? Kahtlen väga. Kus on jalgpalliajakirjanikud, kes peaks esmajoones nendest asjadest söögi alla ja söögi peale jahvatama? Mis te arvate, kes nende suu aastatega lukku on pannud?"