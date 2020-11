Jalgpall Jürgen Henn: kui meeskonda tulevad mängijad, kes ei oska ega taha peaga lüüa, siis see on mingisugune märk Eigo Kaljurand , täna, 20:22 Jaga: M

GALERII

EESTI KOONDISE TULEVANE PEATREENER? Jürgen Henn ei tunne, et oleks selleks sammuks praegu valmis, kuid järgmise juhendaja abiliseks läheks ta hea meelega. Foto: Robin Roots

Jürgen Henni juhendatav FC Flora tuli viimasel kahel hooajal Eesti jalgpallimeistriks ja klubil on seljataga kaks edukat eurohooaega. 33aastane loots tõdeb, et kohaliku vuti suurim mure on noormängijatega tehtud puudulik töö ja liigamängude tase. Kuigi paljud näeksid Henni koondise järgmise peatreenerina, siis mehe väitel pole temaga sellest räägitud ja ta pole kindel, kas on selleks sammuks valmis.