Rootsi mees seksis loomadega, kuid süüdistab selles väljapressijaid 

Väljapressijate käes oli väidetavalt 170 klippi, kus traavisõitja kasutab loomade peal vägivalda. Ta tunnistas politseile, et on olnud loomadega suguühtes ning löönud üht hobust. 170 videot temast väidevalt siiski pole.

Kogu lugu algas traavisõitja sõnul hoopis sellest, et temaga võttis ühendust salapärane naine. „Ta ütles, et ma teeks teatud asju ja sel juhul teeks tema minuga teatud asju. See viis mind üle piiri,“ selgitas ta.