Lapsgeenius astub suurele areenile 

„Sa ei tea kunagi, kas ta kasutab vasakut või paremat jalga, ta on mõlemajalgne,“ vahendab BBC Borussia peatreeneri Lucien Favre sõnu. Samal ajal kinnitavad Saksamaa noortekoondiste treenerid ja Dortmundi tähtsamad ninad, et nad kõik töötavad ühiselt selle nimel, et Moukoko karjäär liiguks edasi loogiliselt ja väline surve teda maha ei murraks. Nuri Sahin tõdes, et tegelikult pole Moukoko karjääris olnud seni ühtegi kehva päeva, kuid tulemata see ei jää. „Youssoufa kohal paistab alati päike, aga vihmane päev ei jää tulemata,“ tõdes endine Dortmundi, Liverpooli ja Madridi Reali poolkaitsja.