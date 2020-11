Mourinho kavaldas taas Guardiola üle ja Tottenham tõusis liidriks 

Mourinho valis taas vasturünnakutele orienteeritud taktika ja see tõi ka edu. Juba 5. minutil asuti Heung-Min Soni väravast juhtima ning 65. minutil vormistas kohtumise lõppseisu vahetusmees Giovani Lo Celso, kes oli selleks hetkeks olnud platsil vaid 36 sekundit.

City valdas palli 67 protsenti mänguajast ja sooritas 22 pealelööki (neist 5 postide vahele). Tottenhami tegi vaid neli pealelööki, millest postide vahele läksidki üksnes need kaks, mis lõppesid ka väravaga.

Kokkuvõttes juhib kahe suure peatreeneri vastasseisu siiski Guardiola. Mehed on erinevate klubide eesotsas kohtunud omavahel 24 korral, 11 korda on võitnud Guardiola, 7 korda Mourinho ja 6 mängu on jäänud viiki.