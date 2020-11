VIDEO | Soome koondise väravavaht tegi Bundesligas sellise piruka, et hoia peast kinni! 

Teise poolaja alguses söötis surve alla jäänud meeskonnakaaslane palli Hradeckyle. Soome koondislane soovis nahkmuna korraliku hoobiga kaugustesse saata, ent paraku tabas ta palli vaid nii palju, et see suundus hoopis oma väravasse. Poleks Hradecky pallile üldse pihta saanud, veerenuks see lihtsalt üle otsajoone.