VIDEO | Tõeline ämbliknaine! Kaunis venelanna püstitas sportronimises järjekordse maailmarekordi 

Õigupoolest on Kaplina antud ala tipus püsinud juba pikki aastaid. Tal on auhinnakapis MM-tiitel ja maailmamängude esikoht, samuti on ta varasematel aastatel parandanud maailmarekordit üheksal korra. Tõsi, senine ilmarekord 6,995 oli eelmise aasta oktoobrist indoneeslanna Aries Susanti Rahayu nimel.