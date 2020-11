Lewis Hamilton lüüakse rüütliks 

Juba üksteist aastat tagasi pälvis Hamilton kuningannalt Briti impeeriumi ordu medali, kuid rüütliseisuse väärilisust pidi ta seni veel ootama. Üheks tõrvatilgaks meepotis on olnud asjaolu, et osa Hamiltoni varandusest on registreeritud maksuparadiisidesse – ka mehe üks residentsidest asub Monacos – kuid ka sellest hoolimata on ta Suurbritannia 5000 suurima eraisikust maksumaksja seas. Nüüd on ka Hamiltoni finantsasju uurinud instantsid leidnud, et sellega on kõik korras ja takistusi tema rüütliks löömisele pole.