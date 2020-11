Haaland lõi neli väravat, kuid suurima aupaiste pälvis 16aastane lapstäht 

Tänavu on tal U19 vanuseklassi Bundesligas kirjas kolm mängu ja kümme väravat, karikasarjas on ta kolm väravat löönud ühe mänguga. Nooruk on juba esindanud ka Saksamaa U20 koondist. Ilmselt võinuks ta Borussia esindusmeeskonna eest debüteerida varemgi, kuid Saksamaaa reeglid ei luba alla 16aastastel palluritel täiskavanute seas mängida. Esinduse treeningutel on ta osalenud juba mõnda aega.

"Tahaksin temaga koos platsil olla," ütles Haaland pärast mängu Herthaga. "Minu arvates on ta praegu maailma jalgpalli suurim talent. Ta on 16 aasta ja ühe päeva vanune, see on hämmastav. Tal on ees suur karjäär ja me võime õnnelikud olla, et ta on meie meeskonnas."