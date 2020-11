Venemaa seksikiisu kaitseb skandaali sattunud Dzjubat: igaüks onaneerib siis, kui ta ise tahab! 

32aastane ründeäss jäi pärast video avalikuks saamist ilma Peterburi Zeniidi kaptenipaelast ning teda ei kustutud ka koondisesse. Suure tõenäosusega lahkub ta talvel Zeniidist.

"See ajab mind raevu," purskas 26aastane kaunitar Instagramis oma enam kui 650 000 jälgijale. "See olukord on absurdne! Meil peaks ju olema demokraatia, kuidas see on võimalik?!

MMil poleks me ilma Dzjubata midagi võitnud. Kuidas te saate röövida koondise kaptenit selle eest, kui ta rahuldab end oma vabal ajal?! Igaüks lööb pihku siis, kui ta tahab – kas see ei olnud siis tõesti sel hetkel sobiv?

Üldiselt on paljud inimesed õnnelikud, et nad nägid täiesti tasuta alasti jalgpallijumalat. Kui Dzubal oleks Only Fansi konto, teeniks ta selle video eest miljoneid dollareid.

Kui tänamatud võivad inimesed olla... Olen seda videot suure naudinguga vaadanud palju-palju kordi ja ma olen tõesti rõõmus, et sellel kutil on nii võimas [peenis] ja imeline erektsioon!

Praegustel keerulistel aegadel ei saa paljud sellega uhkustada. Tundub, et oleme liikumas tagasi kommunismi ja Nõukogude liitu, kus "seksi ei olnud ja keegi ei onaneerinud." Mis mõttes?! See on Venemaa!"