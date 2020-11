Norra meistrivõistlustel hästi esinenud Kristjan Ilves: ma ei tundnud end kõige paremini, arvan, et see on enne Ruka etappi hea märk  

Kui eile sai 24aastane eestlane 5 km pikkuse distantsiga sõidul neljanda koha, siis täna lõpetas ta 10 km pikkuse distantsi viiendana. Ilves kiitis olusid Beitostölenis ning tõdes, et tal oli hea meel taas võistelda.

"Väga mõnus on olnud. Lõpuks on talv saabunud, seega on head tingimused. Võistluste ajal oli kindlasti natuke tuuline, kuid kokkuvõttes olid olud väga normaalsed ning on tore taas suuskadel olla ja võistelda," lausus Ilves.

Eestlane usub, et ta on võrreldes eelmise aastaga astunud sammu edasi.

"Arvan, et olen kindlasti arenenud. Tunnen, et olen edusamme teinud ja on hea tunne maailma tippude sabas sõita. Kuid ma ei tundnud end eile ega täna kõige paremini, arvan, et see on enne Ruka etappi hea märk," sõnas Ilves.

27. novembril avatakse Rukal MK-hooaeg. Eestlane loodab seal teha korraliku esituse.

"Kindlasti on Ruka suusahüppemägi üks mu lemmikuid. Tunnen ka, et olen küllaltki heas suusahüppevormis, olen enesekindel ja seda läheb Rukal vaja. Arvan, et kui suudan hüpata nii, nagu olen seda sel aastal teinud, võin hea tulemuse teha," lisas Ilves.