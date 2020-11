Korvpall Drelli, Raieste ja Kotsari NBAs mängimise lootused said kõva hoobi. Kes valitakse järgmise eestlasena unistuste liigasse? Eigo Kaljurand , täna, 20:20 Jaga: M

GALERII

PIKK OOTUS: Sellel sajandil pole eestlane korvpalliliigas NBA platsil käinud. Andres Sõbra hinnangul on lähiaastatel selleks ainest Kerr Kriisal (pildil sinises) ja Henri Veesaarel. Foto: Tiit Tamme

Eesti spordisõprade lootused näha kohalikku mängijat korvpalliliigas NBA said järjekordse hoobi, kui Sander Raieste ja Henri Drell võtsid enda nimed tänavusest draft'ist maha ning Maik-Kalev Kotsar ei ostunud valituks. Kes on järgmine eestlane, kellel on võimalus pääseda unistuste liigasse? Andres Sõbra sõnul võib lähiajal loota kahele noormängijale.