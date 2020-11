TOHOH! Manchester City ei tahagi enam Messit 

Hispaania jalgpallieksperdi Semra Hunteri andmetel on City loobunud plaanidest Messi enda ridadesse meelitada. Kui möödunud suvel oli argentiinlane avaldanud soovi lahkuda Barcelonast, kus ta on terve mängijakarjääri veetnud, jäi ta meeskonda edasi seetõttu, et tema väljaotsuklausli suuruseks oli 700 miljonit eurot, mis pole jõukohane isegi kõige rikkamatele klubidele.

"Minu informatsiooni põhjal on see uks sulgunud. Neil [Manchester City'l] on selleks omad põhjused. Kui rääkida vanusest, siis Messit ootavad ees karjääri viimased aastad ning ta pole enam sama mängija, mis ta nende 17 aasta jooksul Barcelonas on olnud. Teiseks on tema palk tohutult kõrge - ta teenib umbes 100 miljonit eurot aastas. See oleks finantsiliselt suureks koormaks ükskõik, millisele klubile. Eriti arvesse võttes, et oleme keset [koroonaviiruse] pandeemiat," lausus Hunter.