Käärib? Barcelona peatreener jättis Messi Meistrite liiga koosseisust välja 

Koeman jättis koosseisust välja ka poolkaitsja Frenkie de Jongi ning koheselt hakkas Hispaania press sahistama võimalusega, et meeskonnas on lahti järjekordne tüli. Sellised kuulujutud on katalaanide suurklubiga seoses kerged tekkima, kuna viimasel aastal saadab neid skandaal skandaali järel.



Messi on olnud selgelt rahulolematu ning soovis klubist ka lahkuda, ent Barcelona nüüdseks ameti maha pannud president Josep Maria Bartomeu ei tulnud argentiinlase soovile vastu. Sellest ajast peale on Barcelona sisekliima olnud kohutav, mis peegeldub ka mängupildis. Hispaania liigas asutakse praeguse seisuga alles 12. positsioonil.