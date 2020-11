Korvpallikoondise peatreener: Kriisa tuleb USAst appi, Raieste puhul ootame imet 

Eesti kuulub 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste valikmängudes B-alagruppi, kus Itaalial on kirjas kaks võitu, Eestil ja Venemaal on tabelis võit ning kaotus, Põhja-Makedoonia on mõlemad matšid pähe saanud. Kuna Itaalia pääseb korraldajana otse EMile, siis piisab Eestil suurturniirile pääsemiseks Venemaa või Põhja-Makedoonia edestamisest.

Hispaania kõrgliigas palliv Siim-Sander Vene, sellest hooajast Saksamaal mängiv Maik-Kalev Kotsar ja Kalev/Cramo tagamees Sten Sokk ei saa liituda vigastuste tõttu. Ehkki Kotsar on liigamängudes käinud platsil, koondises teda pole. Miks? „Seda peab mängijalt küsima. Aga mul on tunne, et otsus tuli peale meie kahe vestlust. Tean, et ta konsulteeris arstide ja varasemate treeneritega,“ sõnas Toijala, kelle sõnul pakuti korvpallurile võimalust osaleda ühes matšis. Soomlase sõnul jätab Kotsar valutava õla pärast klubis trenne vahele ja mängija lubas järgmises aknas kohal olla. „Sellest on kahju. Tavaliselt elab ühe-kahe mängija vigastused üle, nagu praegu on seis Vene ja Kotsariga. Aga kuna üleval on ka küsimused koroonaga, siis on vigastused eriti karmid.“

Teine mure on seotud koroonaviirusega, mistap ei sõitnud Eestisse Henri Drell ega Kristian Kullamäe. „Kullamäe test on negatiivne, aga terve sealne organisatsioon on karantiinis. Igal riigil omad reeglid. Kuigi Kitsingu (Kristjan Kitsing teenib leiba Leedus Vilniuse Rytases – toim) tiimis oli probleeme, sai tema siia sõita,“ tõi näite peatreener, kelle sõnul jäi viimasel hetkel koondisest eemale ka Rait-Riivo Laane. „Ta tuli nädalavahetusel Eestisse, paraku oli test positiivne. Praegu tundub, et ka kordustest on osutunud positiivseks.“

Rait-Riivo Laane andis Eestis postiiivse koroonaproovi ja jääb koondisest eemale. Foto: Hannes Dreimanis

Kolmas mure on Euroliiga ja rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) tüli, mis mõjutab Sander Raieste saatust, kes jäi koos Drelliga varunimekirja. Kui viimase puhul loodetakse, et ta annab negatiivse testi ja saab liituda, siis Raieste puhul oodatakse imet. „Olympiakos võib neljapäevase Euroliiga mängu ära jätta, siis oleks Baskonia graafik vaba ja võib-olla võtaks nad meie kõned vastu. Aga see võimalus on väiksem kui üks protsent,“ ei hellitanud Toijala liialt lootusi.

Kerr Kriisa tuleb USAst koondisele appi