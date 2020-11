VIDEO | Suur debatt: kas Manchester Unitedi staari penaltistiil peaks olema keelatud? 

Fernandesi omapärane ja väga kaval löögitehnika on aga pannud paljud eksperdid arvama, et sellise penaltistiili peaks üldse ära keelama. Nimelt teeb Fernandes hetk enne lööki väikse hüppe, millega näeb väravavahi liikumise ära ning see annab lööjale selge eelise.

„Väravavahtidel on niigi raske ja siis tuleb ründaja, kes teeb veel sellise hüppe..Ja väravavaht ei tohi oma joonelt seni liikuda. Minu meelest peaks olema sellised liigutused keelatud. Lööja peaks jooksma palli peale ja seda koheselt lööma. Kui lööjal on selline eelis, et ta tohib lisaliigutusi teha, aga väravavaht ei tohi joonelt liikuda, siis see lihtsalt pole aus,“ arvas Wright stuudios.