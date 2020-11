Vot see on tase: arvutimängu-Beckham teenib nädalas oluliselt rohkem, kui päris Bechkam karjääri tipus olles 

Nimelt saab Beckham olema EA Sportsi legendaarse arvutimängu FIFA 2021 aasta versiooni kaanestaariks ning arvutimängutootja jaoks polnud see sugugi odav lõbu. Algselt pakuti Beckhamile kolme aasta pikkuse lepingu eest 30 miljonit naela, ent selle lükkas mees tagasi. Kui EA Sports pani pakkumisele veel kümme miljonit otsa, võttis Beckham pakkumise vastu.

See tähendab, et virtuaal-Beckham teenib nädalas 256 000 naela, mis on palganumbrina kõrgem, kui ta teenis Manchester Unitedis, Madridi Realis, AC Milanis või PSGs. Ja sisuliselt ei pea ta selleks lillegi liigutama.