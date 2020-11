Eestlased välismaal: väravavõrku sahistasid Zenjov, Dmitrijev ja Paskotši 

Kui Dmitrijevi värav ei toonud kaasa punkte, sest Okžtepes kaotas olulises mängus 1:2 Aktau Kaspiile, siis Zenjov ja Karagandõ Šahtjor alistasid 3:1 Astana. Zenjov lõi värava, mis viis tema koduklubi 24. minutil 2:0 juhtima. Zenjov vahetati välja 3:0 eduseisul ja kuigi tema meeskond jäi vähemusse ja lasi vastasel ka ühe värava tagasi lüüa, suutis Šahtjor siiski kolm võidupunkti võtta, vahenab jalgpall.ee.

Ukraina meistrivõistlusel läksid vastamisi Mihkel Ainsalu ja Joonas Tamme tööandjad, kui pikema kõrre tõmbas Lvivi meeskond. Ainsalu mängis 90 minutit, kui Lviv alistas Tšernigivi Desna võõrsil 1:0. Joonas Tamm oma meeskonna koosseisu ei kuulunud. Kümne mänguga on Desna teeninud 16 punkti ning on tabelis neljas. Lviv on üheksast mängust teenitud seitsme punktiga 14 meeskonna konkurentsis 13. kohal.

Inglismaal oli täpne kaitsja Maksim Paskotši, kes aitas Tottenham Hotspuril U18 vanuseklassis alistada Southamptoni 7:0.