PÕNEV: kahekordse maailmameistri Marcus Grönholmi poeg debüteerib MM-sarjas 

Itaalia Mrc Spordi meeskond teatas, et Monza WRC-etapil esindab nende võistkonda Niclas Grönholm. 24aastane soomlane on maailma tipus rallikrossis, mille WRX-sarja lõpetas ta tänavu üldkokkuvõttes neljandal kohal.

"Osalen Mrc Spordiga tänu RB Motorspordi meeskonna ja nende tiimipealiku Eneo Giatti soovitustele. Võistlesin nendega Monzas eelmisel aastal. See oli hea kogemus ja mul oli väga lõbus. Kui nad Mrc Sporti soovitasid, siis võtsin neid kuulda," vahendas rallit.fi Grönholmi juttu. Soomlane on karjääris osalenud mõnel üksikul täispikal rallil. Ta osales eelmisel aasta Monza sõul, lisaks on teda rajal nähtud Arctic Lapland rallil.

"Monzas on tase väga kõrge, mis on minu jaoks väga inspireeriv väljakutse. Mul pole suuri eesmärke - annan endast parima, püüan tippudele lähemale jõuda ja seda kogemust täiel määral nautida," ütles Niclas Grönholm, kelle isa Marcus tuli 2000. ja 2002 aastal maailmameistrks ning oli tuline Markko Märtini konkurent

"Tore, kui meie ridades on selline sõitja nagu noorem Grönholm. Kuid mitte sellepärast, et ta on maailmameistri poeg, vaid seetõttu, et teda tuntakse kui tõsist ja sihikindlat, tohutu potentsiaaliga meest," kommenteeris Mrc Spordi juhtkond pressiteates.