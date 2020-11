Põhja-Makedoonia tõi Eestiga mänguks satsi NBA kogemusega jänki, Venemaa suurimad tähed Tallinna ei sõida 

Eesti peab EMile pääsemiseks valikgrupis edestama Venemaad või Põhja-Makedooniat, sest alagrupi neljas liige Itaalia on korraldajana koha endale juba kindlustanud. Kui Eesti koondis peab läbi ajama ilma Siim-Sander Vene, Kristian Kullamäe, Henri Drelli, Maik-Kalev Kotsari ja Sander Raiesteta, siis Põhja-Makedoonia seis on natuke roosilisem.

Põhja-Makedoonia on vangerdanud ka ühe lubatud kodustatud atleediga. Veebruaris nende korvialust valvanud Shane Whittington kolis mängima Jaapanisse, mistap on nende uus tsenter Jacob Wiley.

CV põhjal on 26aastane Wiley kraadi võrra paremgi mees, sest nooruses kuulus ta NBA meeskonna Brooklyn Netsi ridadesse, eelmisel aastal kandis ta Panathinaikose ja tänavu Hispaania suurklubi Cran Canaria värve. "Olen võimaluse eest väga tänulik. Ma ei kõhelnud hetkekski, kui avanes variant rahvuskoondist esindada. Olen väga elevil," ütles 203 cm pikkune keskmängija Põhja-Makedoonia alaliidu vahendusel.

Rabotničkis leiba teeniv keskmängija Ljubomir Mladenovski ütles, et nemad keskenduvad peamiselt mängule Eestiga. Kuna avakohtumine kaotati üheksa silmaga, siis omavahelistes mängudes plussi jäämiseks vajatakse nüüd kahekohalise punktisummaga võitu. "Eesti meeskond on üsna lühike ja mängitakse kiiret korvpalli. See võiks meile sobida, sest meilgi on pikkadega probleeme," tõdes ta.

Siiski on neil koosseisus üks suur kadu, sest Tallinna ei saa sõita Hispaania kõrgliiga klubis Badalona palliv Nenad Dimitrijevic, kes põdes hiljuti koroonaviirust ja pole vormis. Põhja-Makedoonia spordidirektori sõnul peaks esimeses omavahelises kohtumises Eestile 15 punkti visanud mängujuhi saatus selguma lähipäevil, millest võib välja lugeda, et ta on sarnaselt Henri Drelli ja Sander Raiestega varunimekirjas.

"Ennekõike on meie jaoks kõige olulisem tema tervis," ütles Todor Gechevski. "Vaatame, kas ja millises mahus on Nenad praegusel hetkel valmis vastama Tallinna turniirisüsteemi füüsilistele nõudmistele. Teine teadmata punkt on, et nelja päeva jooksul peab ta FIBA ​​protokolli kohaselt andma kaks negatiivset koroonatesti. Seega teame oma järgmisi samme siis, kui saame tema tervisest pildi ette."