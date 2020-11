Vene koondise peatreener Eesti mängu eel: olukord ajab nutma 

Lisaks kõigile tavalistele muredele, millega Venemaa koondis on viimastel aastatel maadelnud, tuli juurde "mulli" eripära. Kas ootate sellega seoses täiendavat vaimset stressi?

"Uurisin, kuidas naiste koondis "mullis" elas. Kuni endal sellist kogemust pole, siis näib kõik üsna imelik, kuid saame kuidagi hakkama. Raske on see, et saabumisel peame tegema testi, mille tulemus tuleb 24 tunni pärast. Kuidas me kolmapäeva õhtul treenime, pole veel selge. Eeldatatakse, et tulemus võib tulla kiiremini kui 24 tunniga, aga see ju ei pruugi tulla? Võime seda uskuda, aga kuidas planeerida? Ma ei saa aru, miks ei võiks teha kiirtesti.

(Eesti korvpalliliidu kommunikatsioonijuht Virgo Agan: "Testide tulemused tulevad kiiremini kui 24 tunniga, meil on Syblabiga erikokkulepe. Usun, et need peaksid (kolmapäeva) hommikuks olemas olema. Nad jõuavad Eestisse teisipäeval umbes kell kaheksa õhtul ja hotellis on kõikidel meeskondadel kohe saabumisel testimine.")

Mida ootad probleemide taustal Eestis toimuvatel mängudelt?

"Olen valmis koos sinuga nutma.(muigab) See kõik on keeruline, aga olukord on selline, nagu ta on. Püüame anda endast parima, mis on nendes tingimustes võimalik."

Fännid tahavad teada, Kus on Andrei Martjuk ja teised noormängijad...

"Kõigil fännidel on oma lemmikud ja oma visioon, kuidas koondis peaks arenema. Mul on väga hea meel, et inimesed jälgivad meid ja neil on oma arvamus. Loomulikult võiks öelda, et teeme noorenduskuuri ja nii edasi. Aga kahe või kolme päeva jooksul on võimatu meeskonda nullist ette valmistada.