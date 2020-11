Koroona võidetud? Fännid pääsevad Inglismaal taas tribüünidele 

Tõsi küll, päris kõigile staadioneile fänne veel ei lubata. Nimelt on riik jagatud erineva ohuastmega tsoonideks, mis näiteks Inglismaa jalgpalli kõrgliiga puhul tähendab seda, et 20st klubist tohivad publiku tribüünidele lubada 10.

"See on alguspunkt. Kuigi pealtvaatajaid on piiratud arvul, toob see õige tunde ja sideme fännidega tagasi. Loodetavasti mängudele lubatavate pealtvaatajate number hakkab kiiresti kasvama. Me oleme oma fännidest kõvasti puudust tundnud," ütles näiteks Burnley (kes esialgu peab veel mängima tühjade tribüübnide ees) peatreener Sean Dyche.