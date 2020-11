Korruptsioonile sõja kuulutanud Aafrika jalgpallijuht osutus ka ise parajaks pätiks 

"Me oleme alustanud võitlust korruptsiooni vastu ja me oleme juba muutnud paljusid reegleid," kiitis Ahmad 2018. aastal BBC-le. "Korruptsiooni pole üksnes Aafrikas, vaid seda esineb kogu maailmas ning kõik prooviad selle vastu võidelda."

Nii karistaski FIFA 60aastast Ahmadi, kes on/oli ka üks FIFA asepresidentidest, viie aasta pikkuse jalgpallis tegutsemise keelu ja 200 000 dollari suuruse rahavtrahviga. Mees on talle esitatud süüdistused varem tagasi lükanud, FIFAle ta aga tunnistusi anda ei saanud, sest viibis hiljuti koroonaviirusega haiglas.

Ahmadil on õigus 60 päeva jooksul FIFA otsus rahvusvahelises spordikohtus vaidlustada. Kui ta peaks seda tegama ning ka seal kaotajaks jääma, on selge, et kaovad ka mehe lootused Aafrika jalgpalliliidu presidendina jätkata.