Kiimase ragbistaari ohver: „Anusin teda, et ära tee, ma ei taha! Mul voolas kõikjalt verd.“ 

28aastane naine kirjeldas kohtus, kuidas sai 2018. aasta septembris Hayne'iga pärast sotsiaalmeedias suhtlemist kokku. Purjus Hayne oli saabunud naise koju, kuid temake oli kohe öelnud, et seksimisest ta huvitatud ei ole ja meest ootab maja ees takso, kuid sportlast see ei morjendanud. Kõigepealt soovis ta naisega Ed Sheerani laule laulda, käis siis korraks taksojuhi juures ning naastes asus naist vägistama.

"Ta surus mu näo alla ning rebis mul riided seljast. Ma pole kindel, kas ta hammustas või lõikas mind sõrmuse või küüntega või mida ta täpselt tegi, kuid ma anusin teda, et ei, ära tee, ma ei taha. Mul voolas kõikjalt verd. Voodi oli üleni verine ja kui ta tõusis püsti, olid ta käed verised," kirjeldas naine kohtus üleelamisi.

Ta lisas, et kuna oli juhtunust šokis, siis mingit rüselust või võitlust tal meeles ei ole. Kui ta oli mehega pärast tolle lahkumist ühendust võtnud, et rääkida, millega too hakkama oli saanud, vastnud ragbistaar lühidalt: "Mine siis homme arsti juurde."