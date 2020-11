Ott Tänak: Evans vääriks MM-tiitlit ka siis, kui Monza etapp peaks ära jääma 

"On olnud keeruline ja teistsugune hooaeg – selles pole olnud midagi tavapärast. Kuid kui sa oled esimene, siis oled sa võitja," tõdes Tänak, et Evansi tiitlivõidu väärtust pole mõtet kahandama hakata.

Ta lisas, et sooviks kindlasti Monzas võidu sõita, kui rallit on võimalik turvaliselt korraldada. Samas pole lõplikult selge, kas ralli ikkagi seal toimub või tuleb see ära jätta, sest koroonaviiruse levik ei näita piirkonnas vaibumise märke.

Enne viimast etapp on Elfyn Evansi edu oma meeskonnakaaslase Sebastien Ogieri ees 14 punkti. Kolmas on Thierry Neuville (Hyundai), kes kaotab Evansile 24 punktiga ja neljas Tänak, kes jääb Evansist maha 28 punktiga. MM-tiitli kaitsmine on praeguse seisuga Tänaku jaoks juba sisuliselt võimatu missioon, sest Monzas on maksimaalselt võimalik teenida 30 punkti.