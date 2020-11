Eesti koondislane Kim-Ly Hoang: palju muretsetakse minuga suhtlemise pärast, aga olen puhas eestlanna! 

Kim-Ly Hoangi puhul tasub alustada elevandist ruumis ehk tema nimest ja päritolust. Tallinnas elava käsipalluri juured on pärit kahest riigist: ema on eestlanna, isa vietnamlane. Mitukümmend aastat tagasi saabus Hoangi isa Eestisse õppima ja tööle ning kohtus siin oma tulevase laste emaga. Järeltulijaid jäädi kasvatama just Maarjamaale, Hoang ütleb, et pole kunagi vanematelt uurinud, kas arutati ka Vietnamisse kolimist.