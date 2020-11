IMEARMAS! Abikaasa südamlik kiri Maicel Uibole: „Tõde on see, et vaatan talle alt üles.“ 

„Mu abikaasa ja igavane armastus, Maicel. Ta näitab mulle pidevalt, mida peab tegema, et olla tippsportlane. Ta töötab kõvasti ega anna kunagi alla. Tõde on see, et vaatan talle alt üles ja olen nii õnnelik, et saan seda imelist retke temaga jagada iga päev,“ kirjutas Miller-Uibo sotsiaalmeedias.