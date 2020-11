VANA HEA ADAMO! Tänaku boss lükkas pöörased kuulujutud ümber ja tsiteeris Mourinhot 

Hyundai juhib kuue etapi järel 208 punktiga, teisel kohal on Toyota 201 silmaga. Individuaalses arvestuses pole Hyundail enam suurt midagi mängus, sest Jaapani autode roolis istuvate meeste edu on üsna kindel.

Elfyn Evans (Toyota) 111 punkti

Sebastien Ogier (Toyota) 97

Thierry Neuville (Hyundai) 87

Ott Tänak (Hyundai) 83

Viimasel etapil on eelmainitute jaoks mängus maksimaalselt 30 punkti, seega teoreetiliselt on kõik lahtine, kuid reaalselt on Neuville’i ja Tänaku võimalused väga väikesed. Seetõttu ongi ilmselt liikvele läinud kuulujutt, et Hyundai jaoks oleks parem Monza üldse ära jätta.

DirfFish andis sõna Hyundai tiimi karismaatilisele bossile Andrea Adamole:

Mida ütlevad teised minu kohta? Mind ei huvita. Kui nad arvavad, et tahan MM-sarjale kuue etapi järel joone alla tõmmata, siis on nad vabad seda tegema.

Mulle meeldib Jose Mourinho (tuntud jalgpallitreener – toim) ütlus : „Kuulen oma vaenlaste häält ja mulle meeldib see.“ Mina keskendun oma tööle. Ma ei suru siin midagi läbi ja ehk peaks inimesed meenutama, kuidas oleme alati Monza etappi toetanud. Mõnikord, mu sõber, on idioodi ema alati rase.“