ERRi juht: on risk, et Eesti inimesed peavad olümpiamänge vaatama Eurospordist 

„Ütlesime õigusi vahendavale Ameerika hiiule Discovery'le, et ERR on endiselt tuludega 2014. aastas. Raha on samasugune nagu tol ajal, rohkem meil võimalusi pole. Selle peale ütles Discovery, et see ei sobi. Nüüd on kurioosne olukord, kus kuuldavasti ka Kanal 2 ja TV3 pole olümpia ülekandmisest huvitatud, laual on hüpoteetiline risk, et Eesti inimene peab olümpiat vaatama Eurospordist,“ sõnas Roose.