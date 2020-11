VIDEOD | Imelised tabamused! Milline neist valitakse aasta parimaks väravaks? 

Giorgian De Arrascaeta – Ceara SC VS. CR Flamengo

Mullu augustis Ceara vastu mängides oli Uruguay koondislasel kastis tohutult ruumi, et igatpidi oma pealelööki väravale sättida, aga 26aastane poolkaitsja otsustas, et proovib kääre. Ja hea, et proovis, sest nii sündis selline iluvärav: