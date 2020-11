FOTOD | Imemasina esimene pääsuke: Otepääl saab juba suusatada! 

Praegustes ilmaoludes paraja imena tunduv valge rada sai maha tänu kunstlume valmistamise konteinerile, mis võimaldab kunstlund toota ka tuntavate plusskraadide korral. Konteiner saabus Tehvandile oktoobris, ent tööle pandi see novembri alguses. Seega kulus raja valmimiseks pisut üle kolme nädala.

Kunstlume tootmise konteiner on püsti pandud otse Tehvandi suusahüppemäe kõrvale. Foto: Aldo Luud

„Täitsa tavaline kunstlumi tundub, midagi teistmoodi küll ei ole,“ märkis Uudeberg. Ta lisas, et rada on väga hästi sõidetav, kuigi kolmapäeva õhtul „luurel“ käinud sõbrad olid kurtnud, et pehmevõitu on. Küllap parandas olukorda rajamasin, mis hommikul lumepadjast üle käis, lisas suusamees.

Uudebergil oli umbes poolekilomeetrisel ringil plaanis koguda kilomeetreid paarikümne alla, sest „vorm on veel kesine“, nagu ta ausalt tunnistas. Rajast märkimisväärne osa on kas tõus või langus, sõltuvalt sellest, kumba pidi seda parajasti sõita. „Annab rassida küll, profiili poole pealt pole see sugugi kõige kergem rada,“ märkis Uudeberg.

Tanel Uudebeg. Foto: Aldo Luud

Samal teemal Talisport Tehvandile saabus võlumasin, mis päästab suusatalve Tehvandi spordikeskuse juhatusse kuuluva Jaak Mae sõnul pole miljon eurot maksma läinud lumekonteineriga probleeme olnud ja imemasin on töötanud korrektselt. Kui palju kunstlund nende nädalate jooksul kokku toodeti, on Mae sõnul aga keeruline öelda, sest praeguste temperatuuride juures hakkab see otsast sulama niipea, kui masinast väljub. Mastaapide kohta võib öelda vaid seda, et tunnis suudab masin toota 3,5 tonni jääd, millest purustatakse kunstlumekristallid. Ööpäevas on konteineri jõudlus kuni 200 kuupmeetrit kunstlund.

Rada kaeti umbes 50 – 60 cm paksuse lumekihiga, mis on kaks korda rohkem, kui tavalise kunstlumest raja puhul. Nii paks kiht tehti selleks, et oleks sulamisvaru ning Mae loodab, et kui päris troopikaks ei lähe, jääb see rada ka püsima.