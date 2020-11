Tartu Ülikooli meeskond jäi ilma olulisest lülist 

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul jäädakse ilma ühest olulisest lülist. „Will oli meile väga vajalik mängumees ja mul on väga kahju, et me ei suutnud teda kinni hoida. Talle tuli hea pakkumine ja mängija jaoks on Bundesliga loomulikult samm edasi. Tõenäoliselt oleksin mängijana samamoodi käitunud. Soovime Willile Saksamaal edu ja jälgime, kuidas tal seal läheb,“ sõnas Kandimaa.

Meeskonna peamanageri Robert Petersoni sõnul oli Will väga hea leid. „Ta tegi suurepäraseid etteasteid ja ja muidugi on kahju, et Will meie juurest lahkub. Teisalt näitab see seda, et Tartust on võimalik Saksa kõrgliigasse edasi liikuda ja Eesti-Läti liiga tegemistel hoitakse silma peal. Nüüd on meil treeneritega tükk tegemist, et leida Willile võrdväärne asendus,“ sõnas Robert Peterson.