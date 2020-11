Suri jalgpallilegend Diego Maradona 

30. oktoobril 60. sünnipäeva tähistanud Maradona viidi loetud nädalad tagasi haiglasse, kus talle tehti ajuoperatsioon. Arstidelt saabus legendaarse mängumehe kohta erinevat informatsiooni: küll väideti, et Maradona on valmis lahkuma, küll sõnati, et erinevate terviseprobleemide tõttu vajab ta alkoholivõõrutust ja muud ravi.