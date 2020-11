Tarmo Rüütli Maradona kohta: „jumala käe“ värava löömisel olin Inglismaa poolt, aga ta oli minu jaoks geenius 

Endine vutimees ja kogenud jalgpallitreener Tarmo Rüütli ütles Argentina legendist rääkides nii: „Kusjuures, täna päeval just mõtlesin talle. Ma ei omanud mingisugust infot tema seisundi kohta, kuigi teadsin, et ta oli haiglas olnud. Väga kurb sõnum.“

66aastane Rüütli lisas, et Maradona väljakul nägemine oli omamoodi imeline kogemus, kuid detailidesse süvenemiseks on temagi aastaid hiljem videosid järele vaadanud: „Kui mõne video peale paned, jääb suu ikka lahti. Otse vaadates ei näegi kõike, aga hiljem vaatad, et ta on artist.“