Eestis elav argentiinlane: Maradonat armastati, aga teda ei võetud eeskujuna 

„Sain Argentiinast Whatsappi sõnumi, et Maradona on surnud. Tegin televiisori lahti ning muidugi räägitakse seal ainult Maradonast. Ajakirjanik, kes uudistesaates tema surmast infot jagas, nuttis, ta peaaegu ei suutnudki rääkida. See on ikka kõva löök,“ kirjeldas Camean praegu sünnimaal valitsevaid meeleolusid.

„Kuigi tema tervis oli olnud halb ja talle tehti hiljuti ajuoperatsioon, oli Maradona surm ikkagi ootamatu, sest tundus, et operatsiooni järel oli tal parem. Kolme või nelja päeva eest pääses ta haiglast välja ja talle üüriti Buenos Aireses haigla lähedale maja, et ta saaks puhata ja taastuda ning tundus, et pigem on praegu hästi,“ rääkis Camean.

Siiski pidi ta tõdema, et kuigi nii ei ole ilus öelda, siis tegelikult on argentiinlaste hulgas palju neidki, kes imestavad, et Maradona niigi kaua vastu pidas. „Kõik need probleemid narkootikumidega ja liigsöömisega… Keegi ütles, et ta oli 60, aga tundus, nagu ta oleks elanud 300 aastat,“ tõdes Camean.

Maradona elu ja isik oli täis suuri vastuolusid. Ühelt poolt oli ta jalgpalliväljakute jumal, ent teisalt saatsid teda pidevad eraelulised skandaalid ning oma väljaütlemistega võis ta kodumaal põhjustada palju paksu verd. Ent Camean rõhutab: Argentiina rahva jaoks oli ta alati kangelane, kellele andestati palju.

„Kõik mõistsid, et see tuli sellest, et tal ei olnud korralikku haridust, kuid korraga oli ta saanud maailmakuulsaks ja rikkaks. Maradonat armastati, aga teda ei võetud eeskujuna,“ sõnastas Camaean omamoodi paradoksi. See armastus väljendub kasvõi selles, et Argentiinas kasutatakse Maradonast rääkides harva tema perekonnanime – kui öeldakse lihtsalt Diego, on kohe selge, kellest käib jutt.

Argentiina on üldrahvalikus leinas, kuid Cameani sõnul katsuvad juba osad poliitikud legendi surmast omamoodi poliitilist sündmust teha. Arutatakse, kas Maradonale tuleks korraldada riiklikud matused ning kas sark, kus talle viimast austust saab avaldada, tuleks panna parlamendihoonesse või presidendi residentsi.