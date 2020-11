Jalgpallimaailm avaldab Maradonale austust, Argentinas kuulutatakse välja mitmepäevane lein 

Maradonat on elu jooksul pidevalt võrreldud teise jalgpallimaailma suurmehe Pelega, kes nüüd oma kunagise konkurendi lahkumise kohta sõna võttis. „On veel palju öelda, aga praegu andku jumal ta perele jõudu,“ rääkis Pele. „Loodan, et ühel hetkel saame koos taevas jalgpalli mängida.“

38 korral Inglismaa koondist esindanud Jamie Carragher meenutas, kuidas ta väikese poisina Maradonat mängimas nägi. Ta rääkis 1986. aasta MMist, kui Argentina koondislane oli inglastele „jumala käega“ värava löönud: „Kaheksa-aastase lapsena ei huvitanud mind üldse see, mõtlesin lihtsalt nii: „Kes see on? Mis mees see veel on?“ Ma ei unusta kunagi seda vau-efekti.“