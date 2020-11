EESTI TELEPUBLIK VÕIB JÄÄDA OLÜMPIATA: kas süüdi on Kaljuveeri korraldatud hinnaralli? 

„Selge see, et Marko Kaljuveer tuli Postimees Gruppi suure ambitsiooniga ja hakkas Kanal 12st spordikanalit tegema. Selleks on vaja ülekandeid ja on loomulik, et ta neid kokku ostma hakkas. Muud moodi ju polekski saanud,“ leiab Postimehe sporditoimetuse endine juht Peep Pahv. Ta oli üks esimesi Kaljuveeri pärast töölt lahkujaid. Hiljem läks ka Pahvi järeltulija Ott Järvela. „Aga selge on ka see, et see lõi turu proportsioonist välja. Hinnad läksid Eesti jaoks liiga üles. Eks see natukene raha ahju ajamise maiguga oli. See lihtsalt pole nii suur äri, et sa suudaks nii kallilt ostetud ülekandeid reklaamiga nii palju ära katta, et hakkaks sisse tooma,“ ütleb Pahv. „Seepärast olekski hea, kui olümpia õigused oleksid rahvusringhäälingu käes. See väldiks ka reklaamipause võistluste ajal.“