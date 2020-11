Pärnu Vaprus on tagasi kõrgliigas 

2018. aastal koduse meistriliiga viimase kohaga lõpetanud Vaprus mängis esiliigas ka mullu, siis saadi Tallinna Legioni ja Flora U21 meeskonna järel kolmas koht. Kuivõrd Flora duubel kõrgliigasse tõusta ei saanud, sest seal on ees nende esindustiim, pidas üleminekumänge just Vaprus, kes pidi aga alla vanduma Kuressaarele (esimene kohtumine kaotati 1:4, teine võideti 2:1).

Sel hooajal oli Vaprus esiliigas üks tiimidest, kes esimeste hulgas meistriliigakohta noolis. Täna suudeti see kindlustada tänu enda võidule ja lähikonkurendi viigile. Nimelt oli Vaprus 4:1 parem kolmanda koha meeskonnast Nõmme Unitedist, samal ajal aga tegi tabeli teisel real olev Maardu Linnameeskond 2:2 viigi Tammeka U21 meeskonnaga. Hooaja lõpuni on jäänud veel vaid üks voor, kuid tänaste tulemuste järel on Vapruse edu Maardu ees neli punkti ehk koht kõrgliigasse on tagatud.