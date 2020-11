Ronnie O'Sullivan mälestas Maradonat: ta tegi midagi sellist, mida pidasime võimatuks 

Kuuekordne maailmameister alistas eile õhtul tulemusega 6 : 0 Leo Fernandeze ning avaldas pärast matši austust Maradonale, tuues välja, et argentiinlasest pallivõlur saavutas spordis absoluutse tipu.

"Olen alati öelnud, et ennem suren noorena, kuid pürgin kõrgetesse tippudesse kui elan kaua, ent tuimalt. Maradona vallutas terve maailma, nagu tegid seda Mike Tyson, Michael Jordan, Tiger Woods ja Muhammad Ali," vahendas O'Sullivani sõnu BBC Sport.

"Maailmas elab üle seitsme miljardi inimese, ajaloo jooksul on neid olnud miljardeid veel, kuid siiski saab välja tuua neist kümme, kes on suutnud spordimaailma vallutada. Maradona oli üks neist, kes tegi midagi, mida kunagi pidasime inimeste jaoks võimatuks," sõnas O'Sullivan.

"Asi polnud ainult selles, kuidas ta mängis. Kirg ja emotsioon olid need, mis ta jalgpalliväljakule tõi. Peaksime tema suurepärast elu tähistama. Milline sportlane ta oli. See, mida ta jalgpalliväljakul tegi, oli imeline. Mõnedele oleks väga meeldinud näha Maradonat mängimas, teised oleksid ehk eelistanud teistsugust mängustiili. Kuid Maradona oli hiilgav, nagu on seda mõnes mõttes Lionel Messi. Ta oli imeline," lisas O'Sullivan.