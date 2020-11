Norra treeneri kordustest osutus negatiivseks, koondise osalus MK-etapil enam ohus pole 

Norra suusaliit selgitas pressiteate vahendusel, et Nossumi, kellel haigussümptomeid pole, esimene test osutus positiivseks. Ta on juba andnud teise proovi ning hetkel oodatakse selle tulemusi. Kui see peaks samuti positiivne olema, võib kogu murdmaakoondis jääda Rukal karantiini ega saa hooaja esimesest etapist osa võtta.