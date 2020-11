Kõik ei meenuta eile lahkunud Maradonat positiivselt: „Ta oli võimas, aga temas puudus spordimehelikkus!“ 

51.minutil kerkis 165 cm pikkune Maradona kõrgemale kui inglaste väravavaht Peter Shilton ja lõi selgelt käega värava, mida kohtunik ei näinud. Neli minutit hiljem triblas Maradona mööda tervest Inglismaa kaitseliinist ning lõi „sajandi värava“, ent toona inglaste väravat kaitsenud Peter Shiltonile jäi argentiinlane meelde siiski petturina. Lisaks on Shilton kindel, et ilma käega löödud väravata poleks Argentina mängu võitnud ja hiljem maailmameistriks tulnud.

„See oli selge pettus. Kui ta jooksis juubeldades minema, ta veel vaatas kaks korda tagasi, et kas kohtunik vilistab või mitte. Ta teadis väga hästi, mida ta just teinud oli. Kõik teadsid välja arvatud kohtunikud,“ kirjutas Shilton Daily Mailis.

Shilton on kindel, et selle väravata oleks Inglismaa võitnud ja Maradona legend oleks oluliselt väiksem.

„Mind ei huvita, mida keegi arvab, see värav sai mängus otsustavaks. Jah, ta lõi sisuliselt kohe täiesti briljantse teise värava, kuid me olime sel hetkel endiselt alles ülekohtust toibumas. See on mind aastaid häirinud ja ma ei hakka valetama,“ märkis Shilton.